Пользователей соцсетей возмутила девушка-повар в купальнике

Из-за нее общественность разделилась на два лагеря: одни защищают девушку, другие обвиняют. Фото: vk.com/hc_apatity

Помните историю с медсестрой из Тулы, которая, работая в красной зоне, надевала под защитный костюм купальник? Из-за нее общественность разделилась на два лагеря: одни защищали девушку, другие обвиняли.

Похожая история произошла в Апатитах. Здесь на кухне одного из кафе заметили девушку-повара в купальнике.

- У них на кухне полуголая девушка работает, это как понять? Я - поставщик продукции, привез им сырье, а тут такая картина. Я все понимаю, это дело каждого, но не до такой степени же!! Куда смотрит руководство! Девушка-сотрудница которая на фото прости, что выложил, но это не в какие рамки не умещается у меня в голове!! - написал анонимный автор в группе "Чёрный | Белый список Апатиты".

И тут как в случае с медсестрой: одни северяне стали возмущаться, мол, негоже еду готовить почти без одежды (девушка, к слову, работает в косынке, перчатках, маске и фартуке), другие же стали ее защищать - вы попробуйте целый день у плиты постоять, тоже раздеться захотите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации Мурманска Евгений Никора: "Я перестал согласовывать высадку кустарников вместо деревьев". В мэрии областного центра поменяли подход к компенсационному озеленению (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru