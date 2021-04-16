Дорогу на Североморск вновь будут перекрывать четыре дня

Дорога будет закрыта утром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогу во флотскую столицу на следующей неделе вновь будут перекрывать четыре дня. Как обычно, проезд будет недоступен в утренние часы. Водителям стоит заранее спланировать свою поездку.

- С 19 по 22 апреля включительно на федеральной автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027) будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта с 10.00 до 12.00. Временные ограничения связаны с проведением взрывных работ, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Узнать о состоянии дорог Мурманской области можно на официальном сайте «Мурманскавтодора». Также эту информацию можно уточнить в диспетчерской службе учреждения по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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