Муниципалитетам Мурманской области выделили 661 миллион рублей на ремонт муниципальных дорог

50,3 километра региональных дорог отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ремонт дорог в Мурманской области проходит в рамках разных проектов. 50,3 километра региональных дорог отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это 2,5% от всей протяженности дорог регионального значения (пути к населенным пунктам от федеральной трассы, между населенными пунктами, общей протяженностью чуть больше 2000 километров). Плюс ремонту подлежат 16,44 километра в агломерации «Мурманск-Кола».

- Остальные муниципалитеты будут ремонтировать дороги за счет субсидии, получаемой из дорожного фонда Мурманской области, - сообщили редакции «КП»-Мурманск» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, - на это выделен 661 миллион рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году не предусмотрены объекты капитального строительства, но в муниципалитетах такие дорожные работы будут вестись. Финансирование их пройдет в порядке софинансирования совместно с областным бюджетом. На данный момент заявки поступили уже от 24 муниципалитетов.

В Мурманске еще часть дорог будет отремонтирована в рамках проекта благоустройства дворовых территорий, который предусматривает ремонт межквартальных проездов, подъездных путей к домам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области устранили последствия условного паводка. Региональные спасатели провели командно-штабные учения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru