В 2021 году в Мурманской области отремонтируют 8,3 километра автодороги на КПП «Лотта»

Проект отобрали для финансирования среди 9 других предложений стран-партнеров и регионов России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ремонтные работы на автодороге Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» ведутся с 2019 года. За то время отремонтировано уже 34,32 километра дороги и установлено 12,85 километра дорожного ограждения. На 2021 год запланировано привести в порядок еще 8,3 километра. Контракт с ООО «УК Мурманское дорожное управление уже подписан.

- Ремонту подлежат выборочно участки с 153 по 165 километр, - поясняют редакции «КП» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, - на это запланировано в бюджете 120 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года между Управляющим органом программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» и ГОКУ «Мурманскавтодор» был заключен грант-контракт проекта «Обустройство и ремонт автодороги Кола-КПП «Лотта»». Проект отобрали для финансирования среди 9 других предложений стран-партнеров и регионов России.

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