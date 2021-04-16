Реконструкция автоподъезда к Североморску начнется не раньше 2023 года

А вот дорогу от Мурманска до Североморска и автоподъезд к флотской столице передали в федеральную собственность, так как ее благоустройство для регионального бюджета будет слишком болезненным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области часто жалуются на дороги, и есть участки, которые собирают наиболее количество возмущенных отзывов. Например, дороги Мурманск-Североморск и Североморск-Североморск-3.

- В 2021 году по направлению субсидией на дорогу Североморск-Североморск-3 будет выделено 30 миллионов рублей, на эти деньги можно будет привести в надлежащее состояние. три километра. Мы понимаем, что этого недостаточно, как минимум почти семь километров требуют существенного ремонта. Поэтому мы приняли решение принять эту дорогу в областную собственность, и в следующем годы м ы сможем заняться ей за счет областного дорожного фонда, - сообщил на заседании правительства Мурманской области вице-губернатор Юрий Сердечкин.

А вот дорогу от Мурманска до Североморска и автоподъезд к флотской столице передали в федеральную собственность, так как ее благоустройство для регионального бюджета будет слишком болезненным.

- Количество полос увеличится с 2 до 4, будет установлена современная система освещения, появится качественное асфальтобетонное покрытие.

- По срокам это не произойдет завтра. Проектная документация будет готова в 2022 году, реконструкция начнется в 2023-2024 годах. Мы общаемся с коллегами, чтобы ускорить этот процесс, - отметил вице-губернатор.

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