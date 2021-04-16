В Мончегорске пропала 14-летняя девочка в белой толстовке с тигром

Северянка ушла из дома. Фото: vk.com/pso_murmansk

В Мурманской области продолжают пропадать дети. Так, в Мончегорске ищут 14-летнюю Карину Яковчук, которая 7 апреля ушла из дома по адресу: улица Комсомольская, 36а. Вот уже вторую неделю не известно, где же она находится.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо округлое, волосы темно-русые.

На момент пропажи юная северянка была одета в белую толстовку с изображением черного тигра (пайетки),светлую куртку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться в поисково-спасательный отряд "ПСО волонтеров Мурманск" по телефонам: 8 911 324 90 20 или 8 953 757 57 48.

Напомним: завершены поиски 41-летней Любови Иран из Мурманска. Женщину искали с 9 апреля.

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