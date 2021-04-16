В Мончегорском музее цветного камня откроется тактильная экспозиция

Ориентировочно, выставка откроется в ноябре. Фото: Правительство МО

В 2021 году в Мончегорском музее цветного камня им. В. Н. Дава в рамках социального проекта «Мир на кончиках пальцев» появится тактильная выставка.

- В ближайшее время в музее появятся экспонаты для тактильного осмотра посетителями с особенностями зрения. Будут организовываться экскурсии по тактильной экспозиции и практические занятия, которые познакомят посетителей с минеральными ресурсами нашей страны и Кольского полуострова, - сообщили в музее.

Ориентировочно, выставка откроется в ноябре. Сейчас прорабатывается ее концепция, чтобы слабовидящие северяне тоже могли узнать о всем многообразии камней и минералов Кольского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске поймали группу наркодиллеров и накрыли их магазин по продаже наркотиков. Четверо северян успели обогатиться на 5 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru