Андрей Чибис: "К 2024 году в Североморске не должно остаться заброшенных муниципальных домов"

В течения месяца минстрой региона должен провести учет все заброшенных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 апреля в Североморске прошло выездное совещание правительства Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поднял тему благоустройства города и его внешнего облика. В частности, во флотской столице, как и в других городах, есть проблема с заброшенными домами.

Некоторые такие губернатор во время рабочей поездки увидел у строящейся школы.

- Среда в городе должна радовать, у нас и так не самый хороший у нас климат. Такие дома и опасны для детей, и портят вид. Давайте договоримся: не позднее 2024 года не должно остаться ни одного муниципального дома в таком состоянии, - отметил Андрей Чибис.

В течения месяца минстрой региона должен провести учет все заброшенных домов. Позже эксперты оценят, можно ли их привести в порядок, или же только снести.

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