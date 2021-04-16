Больше онлайна и диджитала в 2021

Студенты определили, что «Жизнь-онлайн» – это уже давний тренд, но до сих пор процесс шел более плавно. Фото: Пресс-служба МегаФон

Эффект пандемии самый очевидный катализатор перехода многих сфер жизни в онлайн и без развитых digital-навыков теперь не обойтись. К таким выводам пришли участники конкурса «Студент года» в Мурманске, решая кейс МегаФона, где темой исследования стала их собственная онлайн-жизнь.

Популярный конкурс для учащейся молодежи «Студент года» проводится в Мурманске с 2001 года, и уже почти 10 лет МегаФон задействован в направлении, связанном с выявлением и оценкой специальных компетенций участников. Это история о том, как быть проактивным цифровым пользователем.

Студенты определили, что «Жизнь-онлайн» – это уже давний тренд, но до сих пор процесс шел более плавно. Если раньше цифровая трансформация протекала довольно размеренно и считалась каким-то далёким ориентиром, то теперь всё изменилось. За короткое время представителям практически всех сфер экономики стало понятно, что без развитых digital-навыков не удастся адаптироваться к переменам. И здесь молодежь уже на старте находится в выгодном положении.

Поэтому у участников исследования переход в дистант не вызвал особенного негатива. Наоборот, они отметили широкие возможности. С точки зрения доступности огромного количества программ обучения, тренингов, курсов, многие из которых бесплатные. В культурной сфере также отлично были приняты форматы онлайн-концертов и виртуальных выставок из любого уголка страны и мира.

Не стоит забывать, что жизнь в онлайне – теперь обычное дело для всех. Фото: Пресс-служба МегаФон

Многие из них оценили возможность овладеть новыми полезными навыками, не выходя из дома. В тренде знания, которые требуются для эффективной цифровой трансформации. Например, понимание основ кибербезопасности, умение работать с данными и пользоваться мессенджерами в максимальной конфигурации. Из минусов студенты назвали опасность прокрастинации и «зависания» в соцсетях, вместо учебы.

Не стоит забывать, что жизнь в онлайне – теперь обычное дело для всех. Хороший гаджет и быстрый мобильный интернет – та техническая основа, которая позволит пользователю быть почти всемогущим.

Справка о проекте

Городской конкурс «Студент года» – популярный конкурсный и образовательный проект для обучающихся средних и высших образовательных организаций Мурманского региона, имеющих достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Конкурс учрежден в 2001 году и на сегодняшний день в нем приняли участие около 2000 студентов. Проводится при поддержке Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Администрации города Мурманска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru