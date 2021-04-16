В Мурманскую область по программе "Земский учитель" приедут работать 24 педагога

В Мурманскую область хотят переехать педагоги из разных регионов, например, Калмыкии, Башкортостана, Калининградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нехватку педагогов в Мурманской области решают в том числе благодаря программе "Земский доктор". В 10 муниципалитетах региона свободны 24 вакансии. Как сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области, на их замещение зарегистрировали 183 заявки.

- Для участия в конкурсном отборе полный пакет документов представили 89 претендентов на 24 вакансии в школах региона. Больше всего документов для участия в конкурсе поступило на замещение вакансий учителя истории в Лиинахамари – 14 человек, учителя географии в Мурмашах – 10 человек, - уточнили в министерстве.

В Мурманскую область хотят переехать педагоги из разных регионов, например, Калмыкии, Башкортостана, Калининградской области.

- За прошлый год программа «Земский учитель» показала свою востребованность. На вакантные места образуется серьезный конкурс. Мы постоянно интересуемся работой переселившихся в Мурманскую область учителей, радуемся их успехам и достижениям, – прокомментировала министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Второй этап конкурсного отбора – экспертиза заявок – завершится 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации Мурманска Евгений Никора: "Я перестал согласовывать высадку кустарников вместо деревьев". В мэрии областного центра поменяли подход к компенсационному озеленению (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru