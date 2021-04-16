Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 апреля 2021 года составило 1132 человека

Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 апреля 2021 года - 1132 человека. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 2 человека. Это минимальный показатель за нынешний месяц.

Всего в Мурманской области с начала пандемии заразились COVID-19 49 973 человека, 42 человека узнали о положительном результате ПЦР-теста за последние 24 часа.

Больше всего заболевших выявляют в Мурманске (+25, всего 24727). На втором месте - Североморск (+7, всего 4608). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3446).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 47419 жителей и гостей Заполярья. На лечении с коронавирусом остаются 1432 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Что делать прибывшим из-за границы жителям Мурманской области. Что делать жителям Мурманской области после отдыха за границей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru