В Мурманске к 100-летию Ивана Федоровича Ушакова открылась выставка "Портрет ученого"

Выставка открылась 15 апреля. Фото: правительство МО

К 100-летию известного ученого и краеведа Ивана Федоровича Ушакова в Мурманской областной научного библиотеке 15 апреля открылась выставка «Портрет ученого».

- На экспозиции представлены труды И. Ф. Ушакова, литература о его жизни и деятельности из фондов библиотеки. Вниманию посетителей предлагаются архивные документы из Государственного архива Мурманской области, а также экспонаты о жизни и деятельности выдающегося ученого из фондов Мурманского областного краеведческого музея и Музея истории города Колы, - сообщили в областной библиотеке.

Иван Федорович Ушаков – доктор исторических наук, один из основателей исторического краеведения в Мурманской области, участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Мурманска. Он вложил много сил в развитие образовательной сферы в регионе.

- Солдат великой войны, видевший ее ужас, не раз смотревший смерти в глаза, познавший кошмар плена, Иван Ушаков до глубокой старости пронес очень светлый взгляд на жизнь, любовь к людям и неиссякаемый оптимизм. Он был не только большим ученым, но и блистательным педагогом, которого любили многие поколения студентов. Наследие Ивана Федоровича Ушакова и сегодня с нами - в его книгах и его учениках. Пусть же эта связь времен никогда не прервется, - отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

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