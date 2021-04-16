В правительстве Мурманска прокомментировали повреждения скамейки "На Севере - жить!"

Жители города разглядели, что на одной из сторон скамейки повреждена металлическая сетка, камни выпали на асфальт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре 2019 года у здания правительства Мурманской области появилась скамейка: камень, дерево и металл вместе образовали фигуру ледокола. Как объяснил губернатор региона Андрей Чибис, на этом месте много лет была стихийная парковка, машины мешали пешеходам, поэтому было принято решение обустроить территорию.

Мнения северян насчет скамейки разделились: одним не понравился ее внешний вид, другим - выделенная из бюджета сумма - почти 700 тысяч рублей. Но тем не менее скамейка- арт-объект стоит, а еще рядом с ней есть Wi-Fi.

Весной 2021 года она снова приковала к себе внимание. Жители города разглядели, что на одной из сторон скамейки повреждена металлическая сетка, камни выпали на асфальт. Горожане ехидно заметили, что вот тебе и благоустройство - столько денег потратили, а сделать нормально не смогли.

Однако "Комсомолка" узнала, что на самом деле все иначе. Фото: vk.com/zapiskimurmanchanki

Однако "Комсомолка" узнала, что на самом деле все иначе.

- Скамейка пострадала в результате того, что в нее въехал автомобиль, водитель которого не справился с управлением. Договор на ремонт уже заключен с подрядной организацией. Срок реконструкции - с 19 по 25 апреля, - сообщили "КП"-Мурманск" в АНО "Центр городского развития".

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