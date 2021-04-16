На подъезде к Апатитам оборудуют пункт весового контроля

Один из таких контрактов будет заключен на оборудование недостающих тротуаров и их дальнейшее обслуживание до 2024 года на дороге Кола-Мурмаши на отметках 3+268 – 3+406 километры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году в Мурманской области увеличат число камер фото- и видеофиксации, оборудуют дополнительные пункты весогабаритного контроля, внедрят интеллектуальные транспортные системы.

Один из таких пунктов весового и габаритного контроля появится на автоподъезде к Апатитам на отметке 23+200-24+000 километры. Сейчас контракт находится на стадии подписания.

- Помимо этого планируется увеличить число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов и увеличить долю контрактов, на принципах жизненного цикла, то позволит подрядчику на несколько лет вперед понимать объемы, которые предстоит выполнить и запланировать работы и результаты, - сообщили редакции «КП» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Один из таких контрактов будет заключен на оборудование недостающих тротуаров и их дальнейшее обслуживание до 2024 года на дороге Кола-Мурмаши на отметках 3+268 – 3+406 километры.

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