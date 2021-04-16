При поддержке партии «Новые люди» в Мурманской области появится первый кинологический отряд по поиску людей

В финал "Марафона идей" вышли 11 проектов из Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Идея, как улучшить мир вокруг, есть у каждого из нас: кому-то не хватает лавочки у дома, кому-то - арт-кафе в городе, где-то можно было бы посидеть с друзьями и провести время весело и полезно. Другое дело, что кто-то будет просто мечтать об этом, а другой - возьмет инициативу в свои руки, создаст проект и будет искать на него финансирование. Партия «Новые люди» пришла на помощь инициативным и смелым, организовав «Марафон идей».

Всероссийский проект охватил 65 регионов: абсолютно каждый мог представить свою идею, подав электронную заявку, и побороться за финансирование в размере 300 тысяч рублей. Эту сумму могут вручить одному проекту или же разделить между двумя или даже тремя.

Валентина Шарыгина получила 200 тысяч на создание первого в Мурманской области кинологического отряда по поиску людей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на «Марафон идей» откликнулись 184 человека, в финал вышли 11 проектов. Что интересно, охватили они разные стороны нашей жизни. Например, многодетная мама Оксана Татаурова задумалась о том, что учеников начальной школы было бы хорошо обучать финансовой грамотности. Денис Лашин увидел возможность коренным малочисленным народам Крайнего Севера участвовать в экономике – ее он прописал в проекте социально-экономического развития субъектов Арктической Зоны РФ при помощи инструментов маркетинга

Еще один финалист Валерий Винниченко предложил создать группу быстрого эко-реагирования, которая бы помогала решать разные проблем: убрать свалку, лужу и т.д. А Александр Амбросимов хотел бы создать спортивную секцию по самбо и дзюдо для слабослышащих и слабовидящих детей.

Алексей Гилетин получил 100 тысяч на создание мастерской для обучения домашнему прикладному мастерству и народным промыслам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Финансирование нужно для ремонта помещения и зарплату тренера. Мы можем проводить занятия для 15-20 детей, которые могли бы участвовать в параолимпийских соревнованиях, - отметил Александр Амбросимов.

Выбрать победителя было непросто, поэтому сумму решили разделить между двумя проектами.

Ярослав Саплев, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Новые люди» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый – мастерская по обучению домашнему прикладному мастерству и народным промыслам. Его автор Алексей Гилетин получит 100 тысяч рублей.

- С «мужским» воспитанием у нас в стране по ряду причин есть проблемы. Поэтому пришла идея организовать пространство для подростков, чтобы они могли заниматься творчеством, учиться простым домашним вещам, например, чинить текущий кран. На деньги «Марафона идей» мы сможем найти помещение, купить оборудование, - планирует Алексей Гилетин.

"Марафон идей" помогает узнать, чем живет общество и создать фонд инициатив. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Второй проект – первый в Мурманской области кинологический отряд по поиску людей. Как отметила учредитель и координатор поисково-спасательного отряда «Мурманск» Валентина Шарыгина, сейчас братья наши меньшие не участвуют в работе на местности, хотя могли бы очень помочь.

- В декабре мы сообщили о создании такого отряда, сейчас процесс завершен на треть. Изначально на наш призыв откликнулось более 30 человек со своими домашними питомцами, на данный момент волонтеров осталось 14. Обучение довольно долгое, не каждая собака может искать человека, обучаться. Зависит это даже не от породы, а от личностных характеристики животного, - рассказывает Валентина Шарыгина.

Эксперты оценили все представленные проекты и выбрали двух победителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выигранные 200 тысяч волонтеры отряда смогут купить 10 навигаторов для собак.

Впрочем, грустить авторам других проектов не стоит – о них не забудут.

- Мы понимаем важность «Марафона идей», так как он позволяет реализовать инициативы активных жителей Мурманской области. Благодаря этому марафону мы понимаем, чем живут жители региона, какие есть идеи и что мы можем сделать, чтобы помочь их реализовать. Все проекты-финалисты были интересными, перспективными, мы не бросим их и будем сопровождать, - отметил Ярослав Саплев, секретарь Мурманского регионального отделения партии «Новые люди».

Те проекты, что не победили в финале, не будут забыты - их тоже будут курировать члены партии "Новые люди". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как отмечают в региональном отделении партии «Новые люди», благодаря «Марафону идей» создается фонд инициатив. Никакое статистическое исследование не даст понимания, чем живут люди.

Ранее партия «Новые люди» в Заполярье уже реализовывала социально-общественные проекты, например, ее сторонники изучали самые темные уголки Мурманска, дома с теплопотерями, пешеходные переходы, на которых зеленый сигнал светофора слишком быстро сменяется красным. Все точки фиксировались, обращения по ним направлялись в компетентные инстанции, и некоторые проблемы уже удалось решить, а по другим ведется работа. Главное – не останавливаться.

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