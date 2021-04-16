В Мурманской области ожидается мокрый снег, дождь и до +9

Как добавляет паблик "Погода в Мурманске", после 18.00 в областном центре может пойти дождь.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На выходных в Мурманской области ожидается потепление до +13, а на неделе северян испытали на прочность снегопад и сильный ветер.
Что готовит пятница, 16 апреля 2021 года?
- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха +4+9°, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как добавляет паблик "Погода в Мурманске", после 18.00 в областном центре может пойти дождь. Ветер в порывах будет достигать 16 м/с.
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