Житель Ревды забил матерившегося приятеля до смерти и выкинул тело в подъезд

Труп мужчины нашли в подъезде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года в Ревде 33-летний местный житель убил своего 34-летнего приятеля во время застолья. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, последний матерился и ругался на приятель, поэтому тот решил постоять за себя и накинулся на соперника с кулаками. Он так сильно избил собутыльника, что тот умер на месте.

Тогда обвиняемый вытащил труп из квартиры, где мужчины выпивали, на лестничную площадку. Ранним утром бездыханное тело нашла уборщица управляющей компании, она сразу позвонила в полицию.

- При взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции мужчину установили и задержали в кратчайшие сроки. Он нигде не работал, ранее был судим. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания, пояснив, что потерпевший начал выражался в его адрес грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания. Указанные обстоятельства и явились причиной совершения противоправного деяния, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мончегорец попал под уголовную статью ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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