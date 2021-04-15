17 и 18 апреля в Мурманске пройдет сбор макулатуры

Сбор состоится на выходных. Фото: vk.com/pim51

На этих выходных жители Мурманска смогут сдать макулатуру и тем самым помочь природе. Сбор проводит экологическая организация "Природа и Молодежь".

Волонтеры примут книги, журналы, газеты, тетради, бумагу любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей.

- Нельзя сдавать горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки, - отметили организаторы.

Сбор пройдет 17 и 18 апреля с 12.00 до 17.00. Макулатуру будут принимать по трем адресам:

- улица Володарского, 14а, 4 подъезд, домофон кв. 63;

- улица К. Орликовой, д.3 (Дом молодежи);

- улица Егорова 13 (Студия танцев).

Приходить нужно по одному в масках.

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