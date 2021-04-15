Житель Кировска получил условный срок за публикацию порнографических снимков в соцсети

Суд признал кировчанина виновным в совершении преступления по части 3 статьи 242 УК РФ. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

33-летнего жителя Кировска осудили за публичную демонстрацию порно материалов в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

- Установлено, что мужчина, находясь по месту своего жительства в Кировске, в ноябре 2018 года, с помощью мобильного телефона незаконно изготовил и разместил на странице в социальной сети четыре порнографических изображения, которые были открыты для общего доступа и просмотра пользователями соцсети, - сообщили в ведомстве.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ "Изготовление, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети "Интернет".

Суд признал кировчанина виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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