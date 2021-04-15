В Мурманской области стало проще получать ответы на вопросы о капремонте

Фото: vk.com/nkofkrmo

Вопросы, касающиеся темы капитального ремонта, интересуют многих жителей Заполярья. Для того, чтобы северяне могли быстро и удобно получать на них ответы, на "горячей линии" Фонда капремонта Мурманской области появился автоинформатор. Теперь получить информацию можно не дожидаясь ответа оператора.

- В Фонд капремонта ежедневно поступает порядка 600 звонков и больше 1200 письменных обращений ежемесячно. В большинстве случаев жители задают одни и те же вопросы. Чтобы сократить время ожидания ответа на них, мы подключили к номеру телефона «горячей линии» автоинформатор, – рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов. Позвонив по бесплатному номеру 8 (8152) 412-518 можно быстро получить ответ на четыре часто задаваемых вопроса: на что собираются взносы на капитальный ремонт, можно ли получать квитанцию в электронном виде, как получить положенную льготу и как поменять собственника лицевого счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области дополнительно отремонтируют 18 домов в рамках программы капремонта. К такому решению пришла комиссия министерства строительства Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru