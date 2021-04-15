В Мурманске со стройки на улице Орликовой госпитализировали рабочего

Мужчину забрали на "скорой". Фото: vk.com/murmanskgroup

15 апреля в Мурманске на стройке детского сада на улице Орликовой произошло ЧП. Приехала бригада скорой помощи, медики госпитализировали рабочего. О случившемся сообщили очевидцы в паблике "Мурманск".

Что стало точной причиной вызова экстренных служб - пока что не известно. По словам северян, вероятно, у мужчины произошел приступ эпилепсии.

Напомним: ранее "КП" писала, что подрядчиков компании ООО "АСМ", которая занимается строительством детского сада на улице Орликовой, оставили без оплаты труда.

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