В Апатитах женщина оказалась в больнице после слишком бурного секса

Жительница Апатитов в порыве страсти сломала руку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитско-Кировскую городскую больницу госпитализировали 38-летнюю жительницу Мурманска. Причиной стал перелом руки. Врачи сообщили об этом в полицию, так как такая травма может быть следствием драки или домашнего насилия. Оказалось, что в истории действительно был мужчина, но руку на свою даму он не поднимал.

- Причиной перелома, как выяснилось, стал слишком бурный утренний секс. Наслаждаясь обществом своего партнера, женщина потеряла бдительность и очень неудачно упала с кровати, сломав себе верхнюю конечность, - сообщает "ХибИнформБюро".

Полиция проводит проверку.

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