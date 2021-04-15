В Мурманске открылся новый ветеринарный кабинет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске сегодня, 15 апреля, открыли дополнительный ветеринарный кабинет на ул. Марата, 16. Основная ветеринарная клиника в городе находится на ул. Книповича, 51а, но она перегружена из-за того, что обслуживаются в ней не только жители города, но и области. Два дополнительных кабинета на ул. Осипенко, 8 и ул. Шабалина,45 не всегда могут помочь в выходные дни. Новый кабинет призван решить все эти задачи.

Работать он будет со вторника по субботу с 9 до 17 часов с перерывом с 13.00 до 14.00. Воскресенье и понедельник – выходные. На ветеринарном пункте есть только один приемный кабинет, и принимать будет один врач в порядке живой очереди. Предварительной записи на прием нет.

- Мы будем проводить прием, осмотр, назначение лечения, вакцинацию, выдачу свидетельств для путешествий на самолете по России и справок для путешествия за границу, небольшие косметические операции, в том числе порезы, гематомы, раны. К сожалению, мы не сможем принимать животных с отягощенным анамнезом – в кабинете нет ни УЗИ, ни рентгена, - рассказала редакции «КП»-Мурманск» Виктория Тромбачева, врач нового кабинета.

Телефон нового кабинета (8152) 252612.

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