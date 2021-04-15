Рыбак из Заозерска отправится в колонию за вылов одной семги

Водным биологическим ресурсам РФ был причинен ущерб в размере 27 350 рублей. Фото: Валерий Тарасенко

Два жителя ЗАТО Заозерск наловились рыбы до лишения свободы. Мужчин прошли по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

- В июне 2020 года рыбаки незаконно и без соответствующего разрешения выловили из вод акватории Большая Западная Лица рыболовной сетью одну семгу. Водным биологическим ресурсам РФ был причинен ущерб в размере 27 350 рублей, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд признал северян виновными в совершении преступления и назначил одному из них наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Другой получил по совокупности приговоров 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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