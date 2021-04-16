Мурманская область заняла третье место среди потерявших молодую рабочую силу регионов

Мурманская область оказалась в числе регионов с наибольшим потерями по работе среди молодежи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам пандемического 2020 года, потеряли свои рабочие места 1,65 миллиона человек, в том числе 1 миллион – это работники в возрасте до 30 лет – рассчитали эксперты аналитической группы FinExpertiza. Больше всего потерявшей работу молодежи в Амурской области (22,2%), Северной Осетии (19,9%), Мурманской области (17,3%), Бурятии (15,8%), Севастополе (15,6%). Не сладко и нашим ближайшим соседям – в Архангельске падение составило 13,9%.

Меньше всего пострадали по этому параметру Пермский край (1,1%), Сахалинская область (1,2%), Якутия (1,2%), Орловская область (1,3%), Еврейская Автономная область (2,3%), Чеченская Республика (2,4%) Курганская область (3,1%) .

Эксперты видят причины оттока молодежи не только в пандемии, но и в целом в процессе старения населения.

- Сейчас рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, особенно молодых сотрудников, что является следствием демографической ямы 90-х. Коронавирусный кризис усилил проблему нехватки молодых работников. - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. - В разгар пандемии это во многом было связано со структурой занятости: значительная часть молодежи трудится в сфере услуг и секторе малого и среднего бизнеса, особенно пострадавших из-за локдауна и падения спроса.

В ближайшие годы эксперты ожидают продолжение сокращения доли молодых работников, и любые факторы, влияющие на экономику будут усугублять эту ситуацию.

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