В Мурманске задержали двух молодых людей с 33 свертками наркотических солей

В отношении двух мурманчан возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске сотрудники наркоконтроля задержали двух молодых людей, когда те пытались сбыть запрещенные вещества. Оперативники забрали у северян 33 свертка, которые направили на экспертизу. О произошедшем сообщили в УМВД России по Мурманской области.

- Молодых людей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемыми оказались жители областного центра 27 и 28 лет, один из которых ранее был судим за кражу и разбойное нападение, - сообщили в пресс-службе полиции. - Как установил эксперт-криминалист, в свертках находилось наркотическое средство - альфа-PVP, которое относится к так называемым «солям».

По версии полицейских, северяне планировали распространить по городу крупную партию наркотиков через «тайники-закладки».

В отношении двух мурманчан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

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