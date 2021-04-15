Евгений Никора обратился к Совету депутатов Мурманска с предложения снять с горсовета часть полномочий

В данный момент ответа на обращение Евгения Никоры нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе стало известно, что глава администрации Мурманска Евгений Никора направил обращение в Совет депутатов с предложением снять с горсовета часть полномочий.

На внеочередном заседании городского парламента, которое состоялось 15 апреля, его председатель и глава Мурманска Андрей Сысоев подтвердил, что такое письмо существует и сообщил подробности его содержания.

- Первое предложение - отменить решение о согласовании с Советом увольнения руководителей муниципальных учреждений. Второе - отказались от соучредительства газеты "Вечерний Мурманск", третье - не участвовать в согласовании назначения главного редактора данного СМИ. И четвертое - совет согласовывает дополнительные траты по финансовым обязательствам, которые не запланированы в бюджете, - сообщил Андрей Сысоев.

Он отметил, что данный вопрос экстраординарный. Отметим, что глава администрации в данный момент не может просто взять и выделить бюджетные средства на какое-то важное направление, например, на уборку снега во время непогоды, если такие траты не были заранее предусмотрены в бюджете.

- Да, мы все завалены работой. Но я уверен, что если бы я вас [депутатов] попросил ночью срочно рассмотреть вопрос то никто бы не отказался. Суббота, воскресенье, ночь-полночь восркесе5ньте ночь-полночь, праздник, я за 15 лет не помню, чтобы кто-то из депутатов отказался собраться и решить срочную проблему, - отметил председатель горсовета.

В данный момент ответа на обращение Евгения Никоры нет.

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