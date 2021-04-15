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Общество15 апреля 2021 12:25

В Мурманске с 19 апреля изменится порядок движения через два железнодорожных переезда

Перемены коснутся переездов на участке дороги от Ледового Дворца до торгового порта
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении ж/д переездов. Фото: минтранс МО

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении ж/д переездов. Фото: минтранс МО

В Мурманске с 19 апреля 2021 года изменят порядок проезда через два железнодорожных переезда. Это коснется переездов 1 километр пикет 5 и 1 километр пикет 6 в районе дома 37 «а» по Портовому проезду. Оба находятся на участке дороги, идущей от Ледового Дворца до Торгового порта. О переменах сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Изменения состоят в том, что автомобилистов будут пропускать через ж/д переезды только в определенное время. Путь будет свободен каждый день с 8.00 до 8.20, с 13.00 до 13.20, с 17.40 до 18.00. Водителям стоит взять эту информацию на заметку.

Такие интервалы будут действовать, пока не начнут курсировать летние пассажирские поезда. Перед переездами установят информационные щиты с указанием режима работы.

- По поручению губернатора Андрея Чибиса, мы совместно с ОАО «РЖД» начали оптимизировать транспортные потоки на этих участках. В перспективе планируется усовершенствовать график, чтобы было удобно как большому потоку железнодорожных составов, так и автомобилистам, – отметил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

В ведомстве просят водителей заранее спланировать свой маршрут и время движения через эти участки, чтобы не попасть впросак.

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