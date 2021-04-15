С начала 2021 года в Мурманской области отравились алкоголем 5 человек

Чтобы избежать контрафактной продукции, лучше не покупать спиртное в сомнительных «торговых» точках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в первом квартале 2021 года провели надзорные мероприятия по контролю за продажей алкоголя. Нарушений при проверках не выявили - все пробы соответствовали нормам. Однако с начала года зарегистрировали пять случаев отравления алкоголем.

- Это в три раза меньше аналогичного периода 2020 года (16 случаев). За три месяца 2021 года отсутствуют случаи со смертельным исходом. В первом квартале 2020 года было зарегистрировано девять летальных случаев, - сообщили в надзорном ведомстве.

В региональном Роспотребназдоре напоминают, что лучшая профилактика от отравления алкогольными напитками - исключить их из употребления. Не стоит пить спиртное на фоне приема лекарств (антидепрессанты, снотворные, обезболивающие и др.), при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, переутомлении, недостатке питания.

Нужно быть внимательным при покупке алкоголя. Чтобы избежать контрафактной продукции, лучше не покупать спиртное в сомнительных «торговых» точках.

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