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Общество15 апреля 2021 10:39

В Мурманский областной онкологический диспансер купят МРТ за 58,7 миллиона рублей

Оборудование доставят в регион до сентября
Ника СВЕТЛОВА
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На технику были готовы потратить 73 миллиона рублей, но во время торгов изначальная стоимость уменьшилась до 58,7 миллиона рублей.

На технику были готовы потратить 73 миллиона рублей, но во время торгов изначальная стоимость уменьшилась до 58,7 миллиона рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский областной онкологический диспансер обновляется, так, почти закончена реконструкция каньонов, а также в него закупают новое оборудование. Как сообщили в комитете по конкурентной политике Мурманской области, завершили торги на поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела.

На технику были готовы потратить 73 миллиона рублей, но во время торгов изначальная стоимость уменьшилась до 58,7 миллиона рублей.

За право поставить МРТ в онкодиспансер боролись две компании, но победителем стала ООО «НТЦ Синергия» из Москвы. - По условиям договора осуществить поставку оборудования необходимо будет до сентября 2021 года. Закупка системы магнитно-резонансной томографии осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», - сообщили в комитете по закупкам.

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