В Мурманский областной онкологический диспансер купят МРТ за 58,7 миллиона рублей

На технику были готовы потратить 73 миллиона рублей, но во время торгов изначальная стоимость уменьшилась до 58,7 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский областной онкологический диспансер обновляется, так, почти закончена реконструкция каньонов, а также в него закупают новое оборудование. Как сообщили в комитете по конкурентной политике Мурманской области, завершили торги на поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела.

На технику были готовы потратить 73 миллиона рублей, но во время торгов изначальная стоимость уменьшилась до 58,7 миллиона рублей.

За право поставить МРТ в онкодиспансер боролись две компании, но победителем стала ООО «НТЦ Синергия» из Москвы. - По условиям договора осуществить поставку оборудования необходимо будет до сентября 2021 года. Закупка системы магнитно-резонансной томографии осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», - сообщили в комитете по закупкам.

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