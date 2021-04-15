Мурманский драмтеатр выселяется из здания бывшего кинотеатра "Атлантика"

Сдать драмтеатр после реконструкции должны в июле. Фото: vk.com/murmandrama

С 2015 года труппа Мурманского областного драматического театра работает в здании бывшего кинотеатра "Атлантика". В том году началась реконструкция здания "драмы", которая должна была закончиться в 2019 году. Но по вине подрядчиков и ряда других проблем затянулась.

Сдать объект хотели к Всемирному дню театра - 27 марта, однако работа все еще кипит. Новая дата - июль, когда можно будет начать перевозить вещи и обживаться в обновленном здании. Актеры надеются, что до конца года смогут играть уже на родной сцене.

А пока у них вынужденное временное новоселье. До конца апреля театр покинет здание "Атлантики". Напомним: с его арендой часто возникали проблемы.

- Наша жизнь в "Атлантике" заканчивается, мы переселяемся. Некоторые спектакли будут на сцене Дворца культуры имени Кирова, и два спектакля покажем в Центре современного искусства (бывший театр кукол. - Ред). Также пять спектаклей будут выездные - мы продолжаем гастроли, - рассказала в эфире "Большого радио" директор театра Татьяна Вешнякова.

Сезон областной драмтеатр закроет 18 июня премьерным спектаклем этого сезона "Женитьба".

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