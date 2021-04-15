В Мурманске откроют профильный юридический класс

На базе гимназии №3 в Мурманске будет работать профильный класс с юридическим уклоном. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске на базе гимназии №3 будет работать профильный класс с изучением основ юриспруденции. Трехстороннее соглашение об этом заключили руководство общеобразовательного учреждения, региональное отделение общественной организации «Российское объединение судей» и директор филиала Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета.

– Узкоспециализированный класс хорош тем, что уже в школе у ребят формируется четкое представление о будущей профессии, а значит, у такого человека к началу обучения в университете будут все задатки для успешного освоения материала и хорошей карьеры. Крайне важно, что у ребят из третьей гимназии будет возможность обучаться и практиковаться у настоящих профессионалов, как со стороны высшего учебного заведения, так и со стороны судейского сообщества областного центра, - сообщили глава Мурманска Андрей Сысоев.

Первый набор состоится уже в этом году, причем учиться в профильном классе смогут не только те, кто уже учится в гимназии №3, но и школьники из других учреждений города. Обучение будет длиться два года - с 9 по 11 классы.

Успешно усвоившие программу будут иметь преференции при зачислении в Северо-Западный институт Московского гуманитарно-экономического университета.

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