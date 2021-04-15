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Общество15 апреля 2021 9:05

На портале "Наш Север" запустили голосование за выбор схемы платы за отопление в Мурманской области

Жители Мурманской области могут выбрать, платить ли за отопление круглый год или по фактическому потреблению
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области могут проголосовать за наиболее удобный вариант платы за отопление.

Жители Мурманской области могут проголосовать за наиболее удобный вариант платы за отопление.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На оперативном совещании 12 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис поднял тему платы на отопление и корректировок за потребленную энергию. Напомним: размер корректировки ограничили 150 рублями за квадратный метр. Также глава региона предложил изменить схему оплаты за отопление с круглогодичной на по фактическому потреблению.

На портале "Наш Север" запущено голосование, чтобы северяне могли высказать свое мнение по данной инициативе.

- Пользователям сервиса предложено два вида ответов: оплата фактического потребления в течение отопительного сезона (в холодные месяцы платежи – больше, в теплые – меньше) и равномерная плата в течение календарного года (в том числе в летние месяцы) с ежегодной корректировкой. Для участия в опросе не обязательно быть авторизованным пользователем, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В опросе всего три вопроса: этажность дома, есть ли в нем общедомовые приборы учета и самый главный - как платить.

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