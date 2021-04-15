Мужчину из Заполярного обесчестили, избили до смерти и выкинули в подъезд

Убийство произошло в ночь с 17 на 18 января 2020 года. Фото: СКР по Мурманской области

18 января в Заполярном в одном из домов в переулке Шмакова на лестничной площадке нашли труп мужчины. Перепуганные жильцы вызвали полицию, также на место прибыли сотрудники СУ Следственного управления по Мурманской области, которые восстановили картину случившегося.

- В ночь с 17 на 18 января 2020 года компания местных жителей распивала спиртные напитки в квартире. 31-летний мужчина из Лиинахамари и 30-летняя женщина из Заполярного начали ругаться с 51-летним приятелем. Виновные стали бить его по голове и телу руками, ногами и бутылкой из-под шампанского. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Виновные вынесли тело погибшего из квартиры в подъезд и оставили на лестнице, ведущей на площадку первого этажа, - сообщила подробности кровавого застолья старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом житель Лиинахамари еще и надругался над избитым товарищем. А еще следователи обнаружили, что все происходящее снимал на телефон еще один собутыльник - 43-летний житель Заполярного.

Во время расследования уголовных дел всплыли новые подробности криминального прошлого обвиняемых. За день до убийства женщина украла у незнакомца телефон. А перед Новым годом она вместе с 43-летним северяниным вынесла из магазина алкоголь, не заплатив. Уже после убийства этот мужчина украл из гаража знакомого бензопилу.

- В ходе предварительного следствия и в судебном заседании женщина и 31-летний мужчина вину в инкриминируемых преступлениях признали частично, 43-летний подсудимый признал вину в инкриминируемых преступлениях полностью, - уточнили в Следкоме.

Избивший и надругавшийся над товарищем мужчина получил 14 лет колонии строгого режима, женщина - 12 лет, их приятель, который снимал все на видео и часто воровал - три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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