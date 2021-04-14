В Мурманской области появятся новые автобусные маршруты

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин сводный реестр маршрутов уже сформирован и утвержден. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году общественный транспорт переходит из муниципального подчинения в областное. Все процедуры должны завершиться до 1 июня. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил минтрансу держать руку на пульсе.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин сводный реестр маршрутов уже сформирован и утвержден. Всего в него вошли 184 регулярных маршрута, есть как старые, так и новые. Так, появится маршрут, который свяжет Ëну, Ёнский и Ковдор.

- Теперь закупки в отношении муниципальных маршрутов проводятся по регулируемым тарифам. Будущие контракты предусматривают работу на маршрутах 164 автобусов и 88 троллейбусов. Кроме того, ведется обновление парка транспорта. Сейчас средний возраст транспорта – 9.6 лет. За текущий год планируется обновить не менее 10% транспортных средств старше 10 лет. Так перевозчики уже закупили 14 транспортных средств в 2021 году и в течение года закупят еще минимум 36 единиц техники, - сообщили в минтрансе Мурманской области. Следить за тем, как работает общественный транспорт, будут не только люди, но и интеллектуальная система.

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