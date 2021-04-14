Погода в Мурманске и области на 15 апреля 2021 года: ветер и потепление

Холода наконец-то уступят дорогу весне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Адекватная весна маленькими шажками, медленно, но верно, движется в сторону Мурманской области. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в нашем регионе потеплеет.

- 15-16 апреля Кольский край будет находиться под влиянием циклона в Баренцевом море: ожидается порывистый ветер, местами небольшие осадки, среднесуточная температура воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. 17 и 18 апреля погоду будет определять северная периферия антициклона, смещающегося с районов Скандинавии на Карелию. По Мурманской области в это время существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха днем будет +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Конкретно 15 апреля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, днем +1+6. Местами гололедица.

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