Вопросы о голосовании за объекты благоустройства в Мурманской области можно задать на "горячей линии"

Для того, чтобы разобраться с работой платформы, можно воспользоваться "горячими линиями": 8 (800) 600-20-13 - всероссийский номер, который будет работать в режиме 24/7 и 8-8152-56-65-64 - региональный номер, который будет работать с 09:00 до 21:00 ежедневно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России запускается Всероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства, в том числе есть на ней и блок по Мурманской области. Голосование стартует с 26 апреля и продлится по 30 мая. Всего от нашего региона участвуют 12 муниципалитетов: ЗАТО Александровск, Ловозеро, Оленегорск, Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Североморск, Кандалакша, Мурманск, Ковдорский район, Печенгский административный округ.

Для того, чтобы разобраться с работой платформы, можно воспользоваться "горячими линиями": 8 (800) 600-20-13 - всероссийский номер, который будет работать в режиме 24/7 и 8-8152-56-65-64 - региональный номер, который будет работать с 09:00 до 21:00 ежедневно.

- Северян проконсультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города, - сообщает правительство Мурманской области.

- Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства, - пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

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