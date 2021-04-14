В Североморске пропала 15-летняя девушка с рыжими волосами

Местонахождение северянки не известно.

В поселке Североморск-3 ищут 15-летнюю Дарью Бруяко. Девушка ушла из дома 25 марта, и вот уже как три недели не известно, где она находится.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы рыжие длинные.

На момент пропажи была одета в черную короткую куртку с капюшоном (подклад со светоотражающим эффектом), темно-коричневые джинсы и темные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

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