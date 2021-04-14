В Мурманске ученик делал уроки на крыше гаража

Кто-то посчитал, что это подглядывание за частной жизнью людей, кто-то порадовался за молодого человека и его находчивость. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вчера, 13 апреля в группе "ДТП ЧП Мурманск" появилась фотография, которая разбавила контент, который почти весь состоит из происшествий. На фотографии видно, как молодой человек, забравшись на крышу гаража, делает уроки. В тот момент снег еще не начал заваливать город, поэтому можно было и погреться на редком солнышке, и подышать свежим воздухом, и полезное дело сделать.

Читатели, правда, разделились во мнении. Кто-то посчитал, что это подглядывание за частной жизнью людей, кто-то порадовался за молодого человека и его находчивость.

- Люди что ли сутками у окна сидят и выглядывают? Раньше бабушки у подъездов сидели, теперь живые камеры в каждом окне, - возмущается Александр Священко.

- Я, учась в лицее, перед экзаменами уехал в деревню. Уходил учить билеты по физике в полуразрушенную баню. Тихо и свежо, - вспоминает Владимир Мурамнский.

Редакция "КП" ставит молодому человеку "пятерку" за сообразительность и желает в тяге к знаниям и свежему воздуху не отморозить жизненно важные для этого органы.

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