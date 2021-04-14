За сутки гипермаркет в Мурманске пытались ограбить четыре раза

Всех задержанных в этот раз ждет административная ответственности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прошедшие сутки, 13 апреля, ознаменовались четырехкратным ограблением гипермаркета в Мурманске, точнее попытками ограбления. Как сообщили в Росгвардии по Мурманской области, все нарушители закона - мужчины 1959, 1965, 1997 и 2002 годов рождения.

Кто-то утром пытался украсть бутылку спиртного, двое молодых людей ближе к вечеру пытались вынести коробки с подарочным алкоголем, и ближе к ночи один мужчина решил попросту не оплачивать покупки.

- Во всех случаях была нажата тревожная кнопка, и поскольку объект находится под охраной, сотрудники Росгвардии прибыли на место, задержали правонарушителей и сопроводили их в отдел полиции. Там уже принимается решение возбуждать уголовное дело или административное. Всех задержанных в этот раз ждет административная ответственность, - пояснил редакции "КП" Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области, майор полиции.

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