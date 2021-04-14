В Мурманске поймали группу наркодиллеров и накрыли их магазин по продаже наркотиков

Злоумышленников может ожидать от 10 до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске полиция накрыла банду наркодиллеров. Северяне возрасте 26-ти, 27-ми, 34-х и 47-ми лет организовали интернет-магазин в одном из мессенджеров, где около трех лет торговали запрещенными веществами.

В ассортименте были представлены каннабиоиды, психостимуляторы, галюциногены, метамфетамин, амфетамин, МДМА, метадон и мефедрон. Все это сбывалось наркозависимым жителям Мурманска при помощи тайников-закладок.

- Участников организованной группы, действовавшей в областном центре с марта 2018 по март 2020 года, задержали оперативники при поддержке бойцов «Грома». Всего полицейские из незаконного оборота изъяли около 3,5 килограммов запрещенных веществ. По версии следствия, на незаконном бизнесе злоумышленникам удалось заработать около 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении наркодельцов были возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Их направили суд для рассмотрения по существу. Северян может ожидать от 10 до 15 лет лишения свободы.

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