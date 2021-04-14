На НТВ состоится премьера снятого в Мурманской области сериала

Главные роли в нем сыграли Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич, Александр Наумов. Фото: НТВ

В 2019 году стало известно, что в Мурманской области, а точнее в Териберке, будут снимать сериал "Бухта Глубокая". Проект участвовал в программе рибейтов.

И вот спустя почти два года северяне могут увидеть, что получилось. 19 апреля в 19.40 на телеканале НТВ состоится премьера сериала.

- Герой Дальневосточного флота Дмитрий Гаранин возвращается в город детства на Баренцевом море для встречи с друзьями. Но одного из них убивают незадолго до встречи. Расследование приводит Гаранина к тайне подлодки, затонувшей более 20-ти лет назад, - говорится в анонсе сериала.

Главные роли в нем сыграли Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич, Александр Наумов.

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