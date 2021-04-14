Депутат Мурманской областной Думы сыграл в Высшей Лиге КВН

Первое место в 1/8 заняла команда "ИП Бондарев" с 14,5 балла, "Неудержимый Джо" оказался на втором месте, отстав на 0,2 балла. Фото: kvn.ru/

В 2021 году возобновились игры КВН, напомним, в прошлом году Клуб взял паузу из-за пандемии коронавируса.

По итогам фестиваля "КиВиН-2021" ни одна команда из Мурманской области в Высшую Лигу не прошла. Но северяне все-таки примут в ней участие. Так, депутат Мурманской областной Думы и капитан "Сборной города Мурманска" Герман Иванов вошел в состав команды "Неудержимый Джо". Вместе с ним играют Анна Неделько из сборной и капитан "Сборной Снежногорска" Сергей Жариков.

13 апреля "Неудержимый Джо" сыграла в 1/8 финала Высшей Лиги.

- Хорошо, что нас пригласили в сезон...Плохо, что именно нашими лицами Александр Васильевич решил напомнить, что КВН 60, - пошутил на игре Герман Иванов.

Первое место в 1/8 заняла команда "ИП Бондарев" с 14,5 балла, "Неудержимый Джо" оказался на втором месте, отстав на 0,2 балла.

Телеверсию игры Первый канал покажет 17 апреля в 21.20 .

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