Зумруд Ибрагим-Заде представит Мурманскую область на конкурсе "Новая Звезда-2021"

Финал "Новой Звезды-2021" состоится 13 и 14 июня.

В августе прошлого года стало известно, что жительница Молочного Зумруд Ибрагим-заде стала участницей конкурса "Новая звезда".

Сейчас начинает активная стадия проекта - 17 апреля на телеканале "Звезда" будут показывать выпуски, в одном из которых примет участие северянка. Оценивать вокальные и артистические данные вокалистов будет жюри (Юлия Савичева, Зара, Роман Емельянов, Юрий Николаев и председатель жюри — Максим Исаакович Дунаевский), но и телезрители смогут поддержать своих фаворитов. Подробнее об участниках, голосовании и эфирах – на сайте телеканала и в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

- В этом году конкурс расширит границы, и к общему числу участников присоединится представитель Донецкой Народной Республики Владислав Скульский. По мнению организаторов проекта, музыка и талант должны быть вне политики. Каждый из регионов представлен одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Перед телезрителями и жюри выступят как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное условие — представитель региона должен быть уроженцем края, который он представляет, либо его судьба так или иначе с ним связана, - сообщили авторы проекта.

Финал "Новой Звезды-2021" состоится 13 и 14 июня. А с 17 апреля по 1 мая пройдет кастинг Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда – 2022».

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