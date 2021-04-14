Пострадавшая в смертельной аварии в Апатитах девушка уже год не приходит в себя

Красавица несколько недель провела в коме, потом ее состояние улучшилось. Но, как рассказали "КП"-Мурманск" родственники Вики, уже год не приходит в сознание. Фото: Личный архив

Из-за жительницы Апатитов Светланы Скачинской разрушилась жизнь сразу трех семей.

Напомним: 23 мая 2020 года северянка на своем Mitsubishi Pajero врезалась в SsangYong. Сидевший за рулем 20-летний Сергей Марченков погиб. На переднем пассажирском сидении с ним ехала 18-летняя Виктория Смирнова выжила чудом, но ее выкинуло из салона машины, и во время падения она получила тяжелейшие травмы. Красавица несколько недель провела в коме, потом ее состояние улучшилось. Но, как рассказали "КП"-Мурманск" родственники Вики, уже год не приходит в сознание.

Напомним: на реабилитацию девушки в прошлом году собирали деньги, про сбор говорил даже Андрей Малахов. Бесплатная реабилитация положена только несовершеннолетним.

- Реабилитация началась месяц назад, - сообщили нам родные Виктории.

Узнать новости о лечении девушки и о сборе средств (он пока не ведется), можно в группе в "ВКонтакте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрация Мурманска: плитка в сквере на Пяти Углах пострадала из-за новогоднего катка. После того, как снег сошел, на асфальте и плитке нашли повреждения (Подробности)

Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили. Его, как и преображение площади Пять Углов, пересмотрят с учетом пожелания северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru