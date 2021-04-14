В этом году в Мурманске откроется центр цифрового образования детей «IT-Куб»

Начало обучения – 1 сентября 2021 года.

В 2021 году в Мурманске начнет работать центр цифрового образования детей «IT-Куб». Ребят будут обучать по программам, направленным на ускоренное освоение востребованных знаний и навыков в сфере информационных технологий. Предварительная запись уже стартовала.

- Обучение будет вестись в шести направлениях: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, разработка VR/AR-приложений. На каждом направлении сформируют 3 бюджетные группы по 12 учеников. При наличии заявлений могут быть открыты дополнительные платные группы, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Центр откроется на базе Мурманского колледжа экономики и информатики. Помимо помещений для занятий, там создадут лекторий, серверную и шахматную гостиную. Начало обучения – 1 сентября 2021 года.

Создание «IT-куба» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Подробную информацию о программах обучения и формах предварительной записи можно узнать на сайте центра.

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