С 13 апреля Почта России в Мурманской области будет брать комиссию за оплату капремонта

Чтобы избавить северян от комиссии, Фонд проведет конкурс и выберет новую организацию по обслуживанию счетов некоммерческой организации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 13 апреля оплачивать квитанции за капремонт в отделениях Почты России в Мурманской области придется с комиссией. В Фонде капитального ремонта региона отмечают, что мера эта вынужденная.

- У Фонда капремонта с Россельхозбанком заключен бессрочный договор на обслуживание счетов с процентной ставкой 5,39% годовых на остаток на счете и с условием, что платежи, проходящие через отделения Почты России будут приниматься без комиссии. В августе 2020 года было заключено дополнительное соглашение с Россельхозбанком о понижении процентной ставки. Поскольку это решение ущемляет интересы собственников помещений, соглашение будет расторгнуто в одностороннем порядке, – прокомментировал ситуацию генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Чтобы избавить северян от комиссии, Фонд проведет конкурс и выберет новую организацию по обслуживанию счетов некоммерческой организации. По предварительным данным, уже к июлю жители региона снова смогут оплачивать квитанции без лишних сумм.

Без комиссии сейчас квитанции за капремонт можно оплатить в мобильном приложении «Квартплата+», «Почта Банк» для держателей карт этого банка, а также в отделениях Россельхозбанка.

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