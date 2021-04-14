Под Мурманском в аварии погиб водитель Toyota

Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в "ВАЗ". Фото: vk.com/murmanskgroup

14 апреля серьезная авария произошла под Мурманском, в ней погиб человек. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, рядом с Абрам-мысом в 9.10 столкнулись две машины.

Информация о пострадавших уточняется. Фото: vk.com/murmanskgroup

- По предварительной информации, в районе 1390 километра федеральной автодороги Р-21 "Кола", водитель Toyota, двигаясь со стороны города Мурманска в сторону Печенги, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "УАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля Toyota погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадали пять человек.

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