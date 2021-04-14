Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 апреля 2021 года составило 1127 человек

За сутки коронавирус унес жизни 3 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 апреля 2021 года - 1127 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 3 человека.

Всего в Мурманской области с начала пандемии заразились COVID-19 49 886 человек, 48 человек узнал о положительном результате ПЦР-теста за последние 24 часа.

Лидером по количеству зараженных как обычно остается Мурманск (+29, всего 24672). На втором месте Североморск (+5, всего 4599), тройку замыкает Кандалакшский район (3441).

Выздоровели 47 362 жителя и гостя Заполярья. На лечении остаются 1397 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области свободно 30% ковидных коек. От коронавируса привились свыше 40 тысяч человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru