В Мурманской области ожидается сильный ветер

По данным паблика "Погода в Мурманске", в порывах ветер будет достигать 18 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 апреля в Мурманской области снова будет не самая хорошая погода. Напомним: 13 апреля в регионе был сильный снег. Сегодня новая напасть.

- По данным Мурманского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, днем 14 апреля на западе Мурманской области ожидается сильный юго-западный ветер. Сохранится до конца суток 14 апреля, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

По данным паблика "Погода в Мурманске", в порывах ветер будет достигать 18 м/с.

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